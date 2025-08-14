Andrea Mandorlini, allenatore ma anche ex calciatore dell'Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della Serie A:
Mandorlini: “L’Inter faccia la corsa sul Napoli, che è la favorita. Rispetto all’anno scorso…”
"Chi vince uno scudetto, anche un po' a sorpresa come ha fatto il Napoli, è normale che parta avanti nelle gerarchie, quindi la squadra di Antonio Conte è da considerare ancora quella da battere".
"L'Inter deve fare la corsa proprio sul Napoli, ben sapendo che la differenza nell'ultima stagione l'hanno fatta i dettagli nel finale. Piccoli dettagli decisivi"
"Rispetto ad allora, però, i nerazzurri non hanno più un problema di qualità delle riserve, perché quella è molto cresciuta. Certo, ci sono un po' di calciatori di grande valore ed esperienza che non potranno giocare così tante partite - la carta di identità pesa per tutti -, ma è altrettanto vero che l'innesto di Lookman darebbe nuova forza a un reparto già straordinario".
