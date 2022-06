Mandorlini: “Per l’Inter preferisco Lukaku a Dybala. Rebus Lautaro. Ma Dzeko…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Andrea Mandorlini, allenatore, ha parlato così di Inter e del mercato

"Si parla tanto di vari nomi ed è difficile. Si parla molto di Bastoni che penso sia il miglior difensore italiano di questo momento e non me ne priverei mai. Sono problemi societari e non so sinceramente. Su chi affiancare a Lautaro è un bel rebus, vorrei ricordare che comunque c’è Dzeko che è un grande attaccante e mi piace moltissimo. L’età per gli attaccanti è relativa io ho allenato Toni in età avanzata che è stato capocannoniere. Se dovessi scegliere uno solo tra Dybala e Lukaku sceglierei Lukaku".