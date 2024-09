Mandorlini: “Milan, situazione strana. Fonseca? Un mese non basta”

Le parole del noto allenatore ed ex nerazzurro a proposito di quanto sta accadendo in casa rossonera in questo avvio di stagione

"Una situazione un po' strana, non perfetta. Il Milan fa ancora più fatica a trovare l'equilibrio di altri dopo un gran pre-campionato. Non credo ci siano cose particolari da segnalare, neanche il cooling-break, a volte si ingigantisce. A Fonseca non basta un mese o un mese e mezzo per dare identità, ci vuole tempo, ha già dimostrato di essere un buon allenatore".