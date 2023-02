Mandorlini: “Scudetto Napoli? C’è anche demerito degli altri: Inter ha alti e bassi”

Le parole dell'ex calciatore: "Un po' di rimpianto c'è per i punti lasciati per strada dall'Inter in entrambe le stagioni"

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Andrea Mandorlini, ex calciatore e oggi allenatore, ha parlato così della corsa scudetto: "Il Napoli verso lo scudetto è merito di Luciano visti i tanti giocatori cambiati ma poi ci sono demeriti degli altri, al Milan non si sa cosa sia successo, l'Inter ha alti e bassi. Un po' di rimpianto c'è per i punti lasciati per strada dall'Inter in entrambe le stagioni anche se rimangono i trofei vinti e c'è margine anche quest'anno".