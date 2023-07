Mandorlini: “Trapattoni esempio: mi ha trasmesso la gestione del gruppo all’Inter”

Le parole dell'ex nerazzurro: "I miei esempi? "Ne dico due: Mazzone e Trapattoni. Carlo mi ha formato come uomo ai tempi in cui giocavo all’Ascoli"

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Andrea Mandorlini, attuale tecnico del Cluj, ha parlato così del suoi esempi come allenatori: "Ne dico due: Mazzone e Trapattoni. Carlo mi ha formato come uomo ai tempi in cui giocavo all’Ascoli a 20 anni: ho preso tantissimo da lui, se oggi ho questo carattere forte e duro lo devo proprio a lui. E poi il Trap mi ha trasmesso la gestione del gruppo ai tempi dell’Inter, credo che in questo lui sia stato un esempio."