Mandragora sul KO con l’Inter: “Eravamo stanchi ma nessun alibi. Una sconfitta così…”

“Dobbiamo archiviare in fretta l’ultima sconfitta con l'Inter. Non fa piacere mai perdere in quel modo come a San Siro, ma il nostro primo obiettivo era quello di entrare nei gironi di Conference e lo abbiamo raggiunto. Non cerchiamo nessun alibi, eravamo probabilmente stanchi, ma un ko come con l’Inter non ci può andare bene e siamo i primi a essere dispiaciuti e arrabbiati. Dobbiamo archiviare l’ultimo risultato e ripartire dalle prossime partite, che saranno importanti”.