Mandragora: “Inter in lotta scudetto, ma Nicola tira fuori il meglio da noi”

Il centrocampista del Torino ha parlato al canale ufficiale del club in vista della sfida di domenica contro l'Inter

"Il gol a Crotone è stato una gioia a metà perché abbiamo perso - ha continuato il centrocampista - e adesso affronteremo l'Inter: sono primi in classifica e lottano per lo scudetto, ma Nicola è capace di tirare fuori il meglio da ognuno di noi".

Tra i granata parla anche Sanabria, l'ultimo acquisto al mercato di gennaio : "Avevo tanta voglia di iniziare e conoscere i miei compagni, ma ho avuto il Covid e sono stato in hotel per tanti giorni: lo hanno preso anche mia moglie e mia figlia, adesso sto bene ma non sono ancora al 100%" Sono grato a Nicola, anche a Genova mi ha dato grande fiducia - ha continuato a Torino Channel - e lavoro per trovare la forma migliore: voglio segnare per aiutare la squadra". (ANSA).