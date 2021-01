Mandzukic: “Ibrahimovic ha ragione, incuteremo timore. Serve anche questo e sono pronto”

L’attaccante croato assicura di essere in ottima forma: “Mi stavo preparando da diversi mesi, se non fossi stato pronto non avrei mai accettato l’offerta del Milan e sarei stato a casa davanti alla tv. Ho bisogno di qualche giorno per familiarizzare con i nuovi compagni, ma sono pronto. Però sono a disposizione del mister, sarà lui a decidere”.

(ANSA)