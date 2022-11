Mandzukic: “Juve-Inter? Mi piaceva molto questa sfida. Dzeko top. Sono felice di…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Mario Mandzukic ha parlato di Juventus-Inter

Gianni Pampinella

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Mario Mandzukic ha parlato di Juventus-Inter. "Mi piaceva molto questa sfida e più grande era la partita, più grande era la mia ambizione di vincere. Mi piacerebbe andare a vedere la partita allo Stadium. In caso contrario, la guarderò in televisione: non mi perdo una gara della Juventus".

Che idea si è fatto dei problemi della Juventus? — «Dall’esterno non è facile giudicare. Ma nel calcio nulla dura per sempre e anche il dominio della Juve era destinato a finire prima o poi. Ha perso diversi leader chiave, ragazzi che sapevano come vincere con continuità. È relativamente facile giocare una grande partita, ma è difficile ripeterla ogni settimana ed è quello che bisogna fare per vincere uno scudetto. La Juve ha ancora molta qualità, ma serve tempo per costruire una squadra, un carattere e acquisire le abitudini da scudetto. La Juve non è per tutti. Sono certo che prima o poi tornerà al livello che i tifosi desiderano».

Quale consiglio darebbe a Vlahovic per il derby d’Italia? — «Non ne ha bisogno. L’unica cosa che posso dirgli, è come affrontavo io questi match: non pensavo a fare gol, ma a come vincere la partita. Ci sono tanti modi per aiutare squadra e il successo della Juve è l’unica cosa importante alla fine. Se corri, salti, vinci i duelli, se mostri la tua determinazione ai rivali, se prendi buone decisioni con la palla, se crei delle opportunità, se segui il piano di gioco dell’allenatore, tutto questo contribuisce alla vittoria. Che senso ha segnare una tripletta se poi si perde la partita? Vlahovic ha già dimostrato di essere un ottimo 9. Ora dipende da lui e dalla sua ambizione di voler diventare uno dei top al mondo».

Nell’Inter c’è Dzeko, suo compagno al Wolfsburg... — «Edin è un top player e sono felice di vedere che stia facendo ancora molto bene. Se ha ancora voglia di giocare e si sente bene, non c’è motivo di smettere».