Manfredini: “Inter e Juve? In questo momento un fattore fa la differenza”

L'ex calciatore ha parlato di nerazzurri e bianconeri nel suo intervento per TMW Radio

Thomas Manfredini , ex calciatore, ha parlato di campionato e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Queste alcune tra le sue considerazioni:

"In questo momento l'allenatore che sta facendo la differenza è Conte . Anche con la Juve ha vinto subito lo Scudetto. Sta dando molto all'Inter. La Juventus è più da Europa che da campionato. Certo è che il cambio di allenatore lo sta pagando un po' ma sta cambiando molto, anche in termini di organico".

"Sanremo non sarà una distrazione per Ibra. I tifosi lo dicono ma un professionista come lui sa come comportarsi, lo si vede ogni giorno. E' un po' strano che un calciatore così vada a quella manifestazione. 10-15 anni fa non sarebbe mai successo una cosa del genere".