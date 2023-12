Lautaro: “Visita in ospedale ai più piccoli, spero di avergli regalato un sorriso”

L'Inter, come da tradizione, ha spedito una sua delegazione in alcuni ospedali pediatrici milanesi per regalare ai piccoli pazienti e al personale medico impegnato in quei reparti un sorriso in vista del Natale. Lautaro Martinez, capitano nerazzurro, e poi anche Darmian e Carlos Augusto hanno fatto visita ai bambini in tre nosocomi diversi: la Mangiagalli, l'Istituto Nazionale Tumori di Milano. il Centro Maria Letizia Verga di Monza.