Mangone: “Inter, Mkhitaryan può prendere il posto di Calha. Il gioco di Inzaghi…”

L'ex calciatore Amedeo Mangone, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato principalmente di Roma e Inter. Queste le sue considerazioni: “Al di là degli acquisti c’è una differenza tra Roma e Inter. I nerazzurri sono partiti per vincere lo Scudetto e ora emergono varie supposizioni sul gioco di Inzaghi. C’è bisogno di tempo e quest’anno si è giocato molto in tempi molto ridotti rispetto allo scorso anno”.

“Non lo so perché purtroppo il giocatore non lo abbiamo potuto vedere. In ogni caso per i nuovi è difficile ambientarsi per tante dinamiche”.