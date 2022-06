Manicone: “Gnonto ha prospettiva. Bastoni? A cifre come 70mln lo dai via”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Manicone, ex calciatore, ha parlato così dell'ex Inter Willy Gnonto: "L'ho visto a Zurigo. Ne avevo già sentito parlare quando era all'Inter. E' un ragazzo di prospettiva, sta vincendo una sfida importante e ha sposato il progetto dello Zurigo. Ha fatto fatica all'inizio, ma la società gli è stata vicino e lui è esploso. Bisogna farlo crescere e maturare, la difficoltà è rimanere ad alti livelli, non arrivarci ora. Zurigo ha un club con dirigenti che sanno lavorare bene. Il problema in Italia è molto complesso".