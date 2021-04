Maniero: “Recoba mi ha cambiato la vita. Superlega? Senza Inter, Milan e Juve…”

Le parole dell'ex calciatore: "Superlega? Sono rimasto sbalordito quando l'ho sentita perché non è più calcio sotto tutti i punti di vista"

Intervenuto ai microfoni de Il Posticipo, Pippo Maniero, ex calciatore, ha detto la sua sulla Superlega, progetto naufragato dopo poche ore dalla sua nascita: "Non avevo mai sentito parlare di questa soluzione. Non sapevo che le grandi avessero questa idea. Sono rimasto sbalordito quando l'ho sentita perché non è più calcio sotto tutti i punti di vista, soprattutto per quanto riguarda i valori. La Superlega è il calcio di chi guadagna di più. Penso alle squadre che non avrebbero partecipato alla manifestazione. L'esclusione di Inter, Milan e Juventus dal campionato italiano avrebbe stravolto tutto. Fare una cosa del genere senza nemmeno avvisare è stato strano e ha lasciato tutti perplessi sul futuro del calcio".