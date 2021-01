Maniero: “Inter, con la Samp giornata storta: ha creato molto. Giocandola altre 10 volte…”

L’ex attaccante Filippo Maniero ha parlato in diretta nel corso della trasmissione ‘Stadio Aperto‘ sulle frequenze di TMW Radio e ha commentato la sconfitta dell’Inter sul campo della Sampdoria: “Se ha fatto rumore? Sì, anche se sono del parere che se la rigiocano altre dieci volte, con le occasioni che hanno avuto, la vincono tutte e dieci.

Sono incappati in una di quelle giornate che se anche stai lì tre giorni non segni, chi ha giocato lo sa. Di buono almeno si portano che hanno creato molto, pur non sfruttando: significa comunque far gioco. Contro le giornate storte, poi, non puoi far nulla…”.