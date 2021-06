Manninger: “Italia più affamata che mai, domani si va ai supplementari”

Alla vigilia di Italia-Austria, Alex Manninger, ex portiere austriaco fra le altre della Juventus, ha espresso le sue sensazioni sulla sfida

“Intanto è un onore essere agli ottavi. Non ci eravamo mai spinti così in alto. Di fronte abbiamo un’Italia più affamata che mai, come quella di Lippi o di Conte. Quando la vedi giocare pensi sempre ‘mamma mia, ma come si battono questi?’. Gli azzurri erano un gigante addormentato, si sono svegliati”.