Manolas: “Dominata la partita con l’Inter. I loro gol arrivati dai nostri errori”

Manolas ha risposto alle domande di Skysport. Il giocatore del Napoli si è soffermato anche sulla gara contro l’Inter. ecco cosa ha detto il difensore: «La gara contro l’Inter? Capisci che qualcosa non gira per il verso giusto quando dopo i primi sette minuti crei due chiare occasioni da gol ma non segni, mentre l’Inter alla prima riesce a segnare. Ci abbiamo messo impegno, abbiamo dominato la partita, ma su tre nostri errori abbiamo preso tre gol. Quindi a parte il risultato non è tutto da buttare».

(fonte: SS24)