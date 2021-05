Inter, il mantra di Conte: “Il destino te lo costruisci”. Per lui questo scudetto…

Il tecnico cura ogni dettaglio e non lascia niente al caso: Antonio Conte contesta l’ineluttabilità di un destino calcistico

Antonio Conte cura ogni minimo particolare e non lascia niente al caso. Non crede nel destino, nella probabilità: per il tecnico entri nella storia solo se lo meriti. Il Corriere dello Sport entra nella testa del tecnico, spiegando così la sua mentalità: "Conte rifiuta la tesi di un codice genetico delle squadre, contesta l’ineluttabilità di un destino calcistico: il destino te lo costruisci . La storia si può riscrivere e questo scudetto contiano, che arriva a undici anni da quello storico della tripletta con Mourinho rex, per Conte è un’affermazione doppia.

Perché è l’uomo della rifondazione, lo stratega della rinascita a chiudere il ciclo bianconero, a impedire “il decimo”. E perché a risollevare l’Inter del post-Specialone si sono ingegnati in molti, ma c’è riuscito solo lui. Il Conte allenatore è stato preso per vincere lo scudetto del calcio. Per entrambi non è contemplata la sconfitta, anche se VotAntonio ha sempre detto che l’Inter non gli ha mai chiesto il titolo. «Quasi obbligo di vincere lo scudetto? Mi viene da sorridere» (dicembre 2020). In realtà, se non vinceva lo scudetto, allora al suo posto poteva starci uno dei tanti allenatori che l’hanno vanamente occupato dal 2010".