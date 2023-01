Maradona jr: “L’Inter ha vinto con merito, ma gioca un calcio che non mi entusiasma”

«Non sono preoccupato, a Milano si può perdere. Ma come ha detto anche Spalletti non è stata una prestazione del livello del Napoli. L’Inter a modo suo ha vinto con merito, anche se giocando un calcio che non mi entusiasma e senza mettere mai il pallone a terra, come invece sono abituati a fare di solito gli azzurri. Mi aspetto da loro un riscatto immediato, però. Già contro la Sampdoria è obbligatorio ritornare al successo». La capolista ne ha bisogno per voltare pagina e scacciare anche i fantasmi del passato, ritrovando subito la spensieratezza con cui aveva stregato l’Italia e l’Europa. Se non ora, quando?