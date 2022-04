Maradona Jr: “Napoli? Non può più sbagliare se vuole restare in lotta scudetto”

Le parole del figlio di Maradona: "Potrei ascoltare Spalletti per ore, sono un giovane allenatore ed essere stato a cena con lui per me è stato un onore"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Diego Maradona Jr ha parlato così della corsa scudetto e degli azzurri: "Potrei ascoltare Spalletti per ore, sono un giovane allenatore ed essere stato a cena con lui per me è stato un onore. Abbiamo parlato di tante cose, soprattutto sul Napoli, tengo per me tutto quello che ci siamo detti. La sconfitta di domenica è stata decisa dagli episodi, adesso non si può più sbagliare, bisogna vincerle tutte se si vuole rimanere attaccati allo lotta Scudetto".