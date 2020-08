Diego Maradona Jr., intervistato dal quotidiano spagnolo Sport, ha parlato del futuro di Lautaro Martinez: “L’Inter è un grande club in Italia, ma il Barça è di un altro pianeta e, se ti chiama, non puoi non pensarci su. Lautaro ha fatto vedere qualità importanti in maglia nerazzurra, è un talento capace di fare già ora la differenza in qualsiasi squadra e il suo acquisto sarebbe quindi utile già quest’estate ai blaugrana”.