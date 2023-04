Morte Maradona, otto persone rinviate a giudizio per omicidio colposo

Diego Armando Maradona è morto a Buenos Aires il 25 novembre 2020 a seguito di un "edema polmonare acuto causato da un'insufficienza cardiaca cronica". In Argentina si è aperto il processo per la morte dell'ex calciatore e sono state rinviate a giudizio 8 persone. Gli imputati rischiano di essere accusati di omicidio colposo per il quale è prevista una pena da 8 a 25 anni di reclusione. Non è ancora stato reso noto quando si svolgerà il processo.