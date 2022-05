Maran: “L’Inter ha dato continuità al progetto di Conte, il lavoro del club si vede”

In collegamento con Sky Sport, Rolando Maran, ex allenatore del Genoa, ha parlato così dell'Inter dopo la vittoria della Coppa Italia

"L'Inter ha confermato il percorso iniziato da Conte, portando a casa uno scudetto. Ha dato continuità con Supercoppa e Coppa Italia, è ancora in corso per lo scudetto. Il lavoro della società sta dando i suoi frutti. La Juventus, invece, sta ricostruendo, forse avevano messo in conto che quest'anno sarebbe potuta andare così. Ma la sua storia impone di dover sempre provare a vincere. L'Inter è riuscita a crescere nella stagione, è merito dell'allenatore".