Maran: “Inter, Milan e Juve? C’è una novità rispetto a prima. Le gestioni…”

La Roma di Garcia? Lui è un allenatore molto elastico che ha variato in base alla situazione che ha incontrato. Ha fatto bene in tante grandi piazze. Per una piazza importante come Napoli un allenatore del genere è una garanzia.

Simeone avrebbe sicuramente il carattere per fare il titolare nel caso in cui partisse Osimhen. Poi c’è l’aspetto tecnico, parliamo di un giocatore bravissimo che vive per il gol e trova facilmente la rete anche se sostituire Osimhen non è cosa semplice perché è tra i più forti al mondo.

Il fatto che il Napoli abbia vinto con grande margine significa che abbia qualcosa in più sotto il punto di vista tecnico. Società del calibro di Inter, Milan e Juventus che devono riuscire a sacrificare qualcosa per affrontare determinati campionati è una novità per il nostro calcio. Sono gestioni diverse rispetto a prima, non vengono lasciati indietro i conti. le società devono programmare e riuscire a scegliere i calciatori giusti come ha fatto il Napoli costruendo qualcosa di solido".