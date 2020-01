Maran: “Nainggolan trascinatore. Il 3-5-2? Scelta appropriata per affrontare l’Inter”

Rolando Maran ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il pareggio con l’Inter: “Nainggolan? E’ un valore assoluto, ha la capacità di essere trascinatore. Nel finale mi ha chiesto di aspettare a fare il campo perché era in difficoltà, ma ha dato veramente tutto. Il 3-5-2? Una scelta appropriata per affrontare l’Inter, abbiamo giocato con personalità e pareggiando quasi i tiri in porta: quando una squadra viene a Milano con questa voglia, deve far pensare. Mi è piaciuta la personalità e il guardare sempre avanti: la squadra sa cosa vuole. Per la qualità dei ragazzi e delle giocate devo fare loro i complimenti. L’Europa? Siamo al sesto posto, ce lo siamo guadagnato sul campo: la strada è ripida, dobbiamo fare partite così. Siamo riusciti a ritrovare le qualità morali per il cambio di passo e dopo un momento difficile siamo diventati più forti. Dovevamo sporcare il loro gioco, ampiezza e avere coperture per i loro attaccanti. In possesso dovevamo tenere palla e mandare a vuoto la loro prima pressione. Il campo ci ha dato ragione, era quello che ci eravamo prefissati”.