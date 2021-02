Marangon: “Inter? Difficoltà Suning possono portare problemi. In rosa cifre paurose”

Le considerazioni dell'ex calciatore dell'Inter a proposito del momento che sta attraversando la proprietà nerazzurra

Luciano Marangon, ex calciatore dell'Inter, si è soffermato sui nerazzurri nel corso del suo intervento per TMW Radio. Queste le parole sulla Beneamata e sulle difficoltà di Suning: "L'Inter può aprire un ciclo? Speriamo. Leggo di difficoltà della proprietà e questo potrebbe creare dei problemi. Ha una rosa molto ampia e tutti che guadagnano cifre paurose. E' difficile mantenere tutto questo e fare progetti a lungo termine in questa situazione".