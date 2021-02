Marangon: “L’Inter non può sbagliare, rosa importante. Mi piace molto Hakimi”

Le parole dell'ex calciatore: "Inter? E' rimasto solo l'obiettivo scudetto e ha una rosa ampia per puntarci"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Luciano Marangon, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così del momento dei nerazzurri in vista del derby di domenica: "E' rimasto solo l'obiettivo scudetto e ha una rosa ampia per puntarci. Senza coppe ha un vantaggio nei confronti di Milan e Juventus. C'è stato per i rossoneri il ko con lo Spezia ma le polemiche che si sono susseguite fanno parte di noi italiani.