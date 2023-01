Marangon: “Napoli-Juve come con l’Inter? Gara che non c’entra nulla per due motivi”

Luciano Marangon, ex difensore di Juve e Napoli, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live. Questo il pensiero sulla gara di stasera e il paragone con Inter-Napoli di una settimana fa: “Il Napoli deve affrontare la Juve esaltando le proprie caratteristiche. In questo momento ha in mano il campionato, gioca bene, i calciatori si trovano a memoria e c’è un abisso rispetto alla Juve per qualità di gioco. Vincere è una grande opportunità per gli azzurri, metterebbero i bianconeri a -10. Viceversa la Juve, vincendo, riaprirebbe il campionato ed evidentemente si difenderà e si affiderà ai colpi dei suoi calciatori.