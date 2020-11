Marani: “Non cambio idea: l’Inter può vincere, ma serve l’anima di Conte. Mi aspetto di più da…”

Intervenuto a Sky Sport, il giornalista Matteo Marani ha parlato dell’Inter che, dopo la sosta per le nazionali, affronterà il Torino domenica alle 15:

“In questa prima parte del campionato l’Inter è rimasta indietro, ha avuto una serie di problemi. Non cambio idea: la Juve è quella con al rosa più forte, ma l’Inter per quello che ci ha fatto vedere in agosto e per quelle che sono state le aggiunte del mercato, è una squadra che in corso di stagione se ha l’anima di Conte è una squadra che può arrivare a vincere. Col 3-5-2 è la squadra più contiana di tutte. Gagliardini giocatore dal quale Conte non prescinderà mai. Mi aspetto che Hakimi faccia fare un salto e con quei due davanti Lukaku e Lautaro che hanno fatto bene con le loro nazionali”.