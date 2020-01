Marani: “L’Inter mi sembra un po’ stanca. L’arrivo di Eriksen è una grande notizia perché…”

Presente negli studi di Sky Sport 24, Matteo Marani ha commentato il momento dell’Inter, reduce dal pareggio di San Siro contro il Cagliari. Questo il commento del giornalista: “Io credo che sia sempre molto difficile il compito di Conte. L’arrivo di Eriksen è una grande notizie perché arriva uno dei migliori centrocampisti europei. La squadra mi sembra un po’ stanca e prevedibile in mezzo al campo. Sensi non è ancora il Sensi che abbiamo visto nella prima parte della stagione, Barella ha avuto un infortunio e sta recuperando e Borja Valero non è Brozovic. Credo che qualche alternativa serva. Da quando è uscita dalla Champions, è come se avesse denunciato improvvisamente tutti i limiti che invece era stata molto brava a superare con uno sforzo superiore prima“.

(Sky Sport)