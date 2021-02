Marani: “Barella è l’Inter. Conte ha fatto errori, ma gli va riconosciuto il miglioramento di tanti”

Il giornalista Matteo Marani ha parlato a Sky Sport della sfida di domani sera tra Inter e Juve e della crescita del centrocampista nerazzurro Barella:

“La Juve è la migliore difesa e ha anche la migliore rosa senza dubbi. La Juve ha finito di fare sperimentazioni. Dopo la partita contro l’Inter la Juve ha sterzato. Barella è il giocatore più presente, è sempre in campo con un rendimento altissimo. Veloce, sa pressare, trova la verticalità, ora incomincia anche a risolvere. Lui è l’Inter. Brozovic partito piano poi è cresciuto, Vidal a parte con la Juve non ha avuto grandi prestazioni. Da Barella non puoi prescindere, c’è stato un grande lavoro. Conte ha fatto degli errori in questo cammino, ma gli va riconosciuto un miglioramento di alcuni giocatori e Barella su tutti. Marotta fondamentale per Conte, ne ha gestito alcuni spigoli”.