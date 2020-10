Marani: “Barella sta diventando decisivo grazie a Conte. L’Inter ha fatto uno scatto e…”

Il divario tra Milan e Inter? Ne ha parlato a pochi minuti dal derby Matteo Marani. Il giornalista di Skysport ha detto la sua sulle due formazioni che stanno per sfidarsi a San Siro:

«Penso che l’Inter abbia fatto uno scatto ad agosto dal punto di vista della mentalità. È una squadra scudetto e ha fatto un salto di personalità su questo, è un passaggio importante su tanti aspetti. È un derby che chiude 10 anni perché in quelli passati le due squadre non hanno lottato per il titolo, questo apre a Milano l’ipotesi scudetto. È un derby significativo. Senza le assenze era a favore dell’Inter, ma le assenze ci sono. Barella è in questo momento il giocatore più importante della squadra nerazzurra per i palloni che gioca, per lo spazio che occupa, sta diventando decisivo grazie a Conte».

(Fonte: Skysport)