Marani: “Pallone d’Oro a uno dell’Inter? Brozovic. A Inzaghi riconosco una bellissima qualità”

Intervenuto a Sky Sport 24, Matteo Marani ha analizzato il felice momento dell'Inter di Simone Inzaghi, pienamente rientrata in lotta per lo scudetto:

"Se dovessi dare il Pallone d'Oro a un calciatore dell'Inter, lo darei a Brozovic. Lui e Perisic sono due giocatori fondamentali per l'Inter, ma Brozovic è colui che fa girare la squadra. In Simone Inzaghi vedo la bellissima qualità di lavorare con le mezzali, come già fatto alla Lazio. Barrella e Calhanoglu stanno facendo bene. Mentre l'anno scorso pensavo che fosse favorita la Juventus ma che l'Inter avrebbe poi vinto grazie soprattutto a Conte, quest'anno non si ha idea di chi possa vincere il campionato, che sarà lunghissimo. Nonostante la rivoluzione al risparmio, l'Inter è andata oltre le aspettative ed è pienamente in corsa".