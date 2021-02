Marani: “Il calcio così va in default. Inter, bravi Marotta e Conte, ma le scadenze…”

Dalle colonne di Tuttosport, Matteo Marani parla delle difficoltà economiche che stanno riscontrando i club in Serie A

Dalle colonne di Tuttosport , Matteo Marani parla delle difficoltà economiche che stanno riscontrando i club in Serie A. Questo il commento del giornalista: "Il bollettino dalle sedi dei club, in parallelo con quello della pandemia che continua incessante, è stato pesante negli ultimi giorni: la Juve ha chiuso la semestrale con una perdita di 113 milioni di euro, la peggiore di sempre. Mancano 60 milioni di ricavi, un 20% del totale, frutto del mancato botteghino e di qualche investitore pubblicitario frenato da problemi economici. Gli stessi che hanno sottratto 70 milioni di euro dall’ultimo bilancio dell’Inter, a causa del mancato apporto degli sponsor cinesi".

"La settimana ha detto che proprio l’Inter, con il titolo Suning fuori dalla Borsa, è in uno stallo delicato, delicatissimo. Bravi Marotta e Conte a mandare avanti finora la baracca, ma le scadenze stringono e per non affondare si dovrà sperare in un fondo tipo Elliott, intervenuto 4 anni fa a salvare il Milan dal crack dopo l’oscura pagina di Mister Li. Se le tre principali squadre italiane viaggiano in questa maniera, con indebitamenti che insieme ammontano a centinaia di milioni di euro, figurarsi il resto della compagnia".