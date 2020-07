Marani: “Inter, Conte è il numero uno ma la polemica sui calendari non serve. L’Atalanta…”

Matteo Marani non condivide la polemica sollevata al termine di Roma-Inter da Antonio Conte riguardo al calendario riservato ai nerazzurri. In collegamento con Sky Sport, il giornalista ha infatti dichiarato:

“L’Inter di fronte alla prima vera partita difficile del suo calendario è andata al di sotto delle aspettative. Mi attendevo più ferocia per tenere aperto il campionato. Non è successo perché l’Inter, da un po’ di tempo a questa parte, non riesce a essere l’anti-Juve. I nerazzurri sono sesti nel girone di ritorno, dietro anche al Sassuolo. Dunque, bisogna davvero parlare di calendari, acquisti mancati o altro? Credo che Conte sia il numero uno, il più bravo in assoluto a tirare il massimo dalle situazioni. Ora la questione calendari non serve. L’Atalanta non ha detto nulla, eppure ha giocato in anticipo rispetto alle avversarie 6 volte su 7“.

(Fonte: Sky Sport)