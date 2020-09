Marani: “Campionato aperto. L’Inter è cresciuta molto e può vincere. Pirlo? Vedo una corsa…”

Presente negli studi di Sky Sport, Matteo Marani parla della lotta scudetto. Per il giornalista sarà un campionato aperto come non succedeva da tempo: “È un campionato aperto, in partenza non era mai stato così aperto negli ultimi nove anni da quando è iniziato il filotto della Juve. Io credo che l’Inter sia cresciuta tanto in questi mesi, molto nella consapevolezza. Questo sarà l’elemento più difficile da superare per la Juve che sulla carta rimane la più forte. Pirlo? Vedo una corsa alla celebrazione di Pirlo, aspettiamo. Sicuramente la sua idea di calcio è affascinante, ma ci sono tanti altri aspetti come la gestione degli uomini e su questo Conte fa la differenza. L’Inter ha una seria e concreta possibilità di vincere lo scudetto“.

(Sky Sport)