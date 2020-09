Marani: “Come fai a non considerare l’Inter per lo scudetto? Hakimi tra i colpi migliori”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Matteo Marani, noto giornalista, ha parlato così in vista dell’esordio dell’Inter questa sera in campionato: “Io ho molta curiosità di vedere l’Inter, ha fatto passi in avanti: oggi non vedremo Vidal, ma l’Inter si arricchisce di lui, Kolarov e Hakimi, uno dei colpi migliori di quest’estate. Poi Perisic, che è un acquisto che torna da vincitore e con cui l’Inter aggiunge spessore: è importante, sa come si fa. Vediamo come finisce con Nainggolan: non vorrei che alla fine chi era parcheggiato diventi un acquisto. L’Inter ha finito come miglior difesa, secondo miglior attacco, squadra che ha prodotto tantissimo e che ha fatto un grande agosto. Come fai a non considerarla in corsa per lo scudetto. Ad Appiano non si fa quella parola, l’accordo di villa Bellini dice non deve farsi quella parola. Bella l’immagine di unità coi dirigenti”.