Marani: “Conte-Inter? Agli amici su Whatsapp Antonio ripete questa frase”

Così il giornalista su Tuttosport: "Conte in settimana incontrerà Steven Zhang e sarà il momento della verità"

Nei messaggi agli amici su Whatsapp, Antonio ripete una frase: «Sono un top allenatore». Ha ragione, dunque ha diritto di guidare una squadra top. Necessiterà una soluzione di bilanciamento: sacrifici mirati e sopportabili, per inseguire il bis in campionato e un passaggio di turno in Champions. Intanto, l’Inter alzerà il trofeo dello scudetto atteso 11 anni e con la consapevolezza di avere una nuova disponibilità economica. Non è tutto, ma non è poco".