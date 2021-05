Marani: “Conte? Credo che sia uno destinato a voler rimanere all’Inter. Bisognerà…”

Ospite a Sky sport, Matteo Marani ha commentato le parole di Marotta sul futuro di Conte

Ospite a Sky sport, Matteo Marani ha commentato le parole di Marotta sul futuro di Conte. Questo il pensiero del giornalista: "Bisognerà trovare un nuovo assetto che preveda l'uscita di alcuni giocatori. Chiaro che in questo senso Conte abbia già messo dei paletti sui nomi che non possono essere toccati, bisogna riuscire a sfoltire togliendo quello che non è centrale nel progetto tecnico di Conte".