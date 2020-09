Marani: “L’Inter può superare la Juve e vincere questo campionato. Kanté? Conte lo sta…”

Presente negli studi di Sky Sport, Matteo Marani ha le idee chiare in merito alla griglia scudetto. “Io non fotografo l’oggi perché ovviamente la Juve è favorita, è la squadra più forte. Io ho provato a fotografare l’ordine di arrivo e questo cambia molto. L’Inter è arrivata a un punto, è tornata ai risultati di Mourinho, una squadra che ha avuto un agosto più importante di tutte le altre squadre. Ha subito meno e segnato di più della Juventus. Io sono convinto che se l’Inter non avesse perso la partita in casa col Bologna, perso i punti di Verona, persi quelli in casa con il Sassuolo, l’Inter giù l’anno scorso avrebbe potuto vincere. Secondo me l’Inter ha tutte le condizioni per superare la Juventus e vincere questo campionato”.

Il discorso si sposta poi sul mercato: “Kanté è l’obiettivo che Conte vuole, lo sta chiedendo in tutte le maniere. Se l’Inter riesce a fare cassa, i soldi andranno inevitabilmente su Kanté“.

(Sky Sport)