Marani: “Gioco Inter? Conte ha mangiato 33 punti alla Juve in due anni. E lo spettacolo c’è”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Matteo Marani ha parlato così a '23' dell'Inter e del modo di giocare dei nerazzurri

"Lo spettacolo del gol l'Inter lo sta garantendo, bisogna fare i conti sulla Juve poi: in meno di 2 anni, Conte ha mangiato 33 punti alla Juve, non puoi farlo se non cambi il sistema, il modo di ragionare della squadra. Conte ha la pedagogia del sacrificio, tutti poi si sacrificano secondo i dettami di Conte. Anche Eriksen, un campione che si sacrifica per il bene della squadra. E' un'Inter di sofferenza e sacrificio, credo che ad alcune squadre appartengano alcune matrici: tutte le grandi Inter sono pragmatiche e concrete, come quelle di Mourinho, Trapattoni ed Herrera, il padre nobile del catenaccio. Al Milan si rincorre un altro tipo di calcio, fa parte della tradizione dello spirito. L'Inter è efficace e fa risultati".