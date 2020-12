Marani: “Scudetto? Inter favorita perché Conte è il più bravo di tutti. Dico che i giudizi…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport prima di Fiorentina-Verona, Matteo Marani ha parlato della lotta scudetto, indicando l’Inter di Antonio Conte come la favorita numero uno. Ecco le sue parole:

“Milan? Dico che ci sono tre squadre più forti: Inter, Juventus e Napoli. L’Inter è la favorita, anche se la più forte è la Juventus. E’ la favorita perché nella maratona Antonio Conte è il più bravo di tutti. Quando i nerazzurri sono usciti dalla Champions, ho detto che era troppo frettoloso dare dei giudizi. Conte è stato preso per vincere lo scudetto. Parliamone quando finirà il campionato e vedremo dove sarà l’Inter. Oggi l’Inter è seconda solo perché nel derby c’era Ibrahimovic, che ha recuperato all’ultimo. Altrimenti, probabilmente sarebbe andata diversamente. In un campionato, i valori emergono. Nessuno si può permettere di togliere qualcosa al Milan, ma dalla sosta nazionale a oggi l’Inter ha mangiato quattro punti al Milan. Juventus? Ha una rosa che non ha nessuno, verrà fuori“.

(Fonte: Sky Sport)