Marani: “Conte bravo, vincere all’Inter più complicato che farlo alla Juve. Credo…”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Crotone-Inter, il giornalista ha parlato del match dagli studi di Sky Sport

"La stagione è svoltata col Sassuolo. Il fatto che l'Inter sia stata per mesi senza proprietà, Conte è stato bravo. Ha avuto un appoggio da Marotta e dai dirigenti presenti. Vincere all'Inter credo che sia più complicato che vincere alla Juve, sempre. Credo che all'inter vincano i caratteri forti come gli Herrera, i Mourinho e i Conte, vincono quelli che riescono a essere anche società. Quando sei all'Inter sei più esposto. Non ho mai avuto dubbi sulla vittoria dell'Inter e la fiducia nel dirlo me l'ha data Antonio Conte, è l'uomo di questa stagione".