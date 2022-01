Marani: “Inter, un dato inatteso su tutti. E un plauso va fatto alla società”

Il giornalista si è soffermato sul girone di andata dei nerazzurri e su come la squadra di Inzaghi sia riuscita a superare le difficoltà iniziali

« L'Inter ha fatto registrare, nel girone di andata un dato sorprendente: ha girato davanti alla squadra guidata da Conte. Cinque punti in più rispetto alla stagione precedente. Poi Conte ha fatto un girone di ritorno con 50 punti. Però è un dato inatteso». Lo ha messo in risalto Matteo Marani, a Skysport, sottolineando quanto fatto finora dai nerazzurri in campionato.

«Il club ha ceduto Lukaku, Hakimi, perso l'allenatore, Eriksen, era partita in estate con una certa sfiducia. Secondo me è stata brava la società: se c'è un plauso che va fatto è proprio per la società per aver superato le difficoltà incontrate. Detto questo, la squadra nerazzurra è davanti a quella formazione nella quale c'era Lukaku, Hakimi, Eriksen e c'era Conte. Ed è negli ottavi di CL», ha concluso il giornalista.