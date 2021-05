Marani: “Conte si trova molto bene all’Inter, ma mi è sembrato attendista. Il club…”

Dopo aver elogiato il lavoro dell'Inter per la conquista dello scudetto, Marani ha volto lo sguardo anche alla situazione economica del club

SCUDETTO DEL GRUPPO - "Sicuramente la strada per arrivare a vincere il campionato è quella del gruppo, come sa Conte. All'inizio è stata molto difficile, l'uscita dalla Champions è stata un duro colpo, ma la squadra ha saputo reagire. Questo è certamente un gruppo. E' stata la vittoria del gruppo, in cui tutti sono coinvolti. Queste ultime partite sono un manifestato dell'operato di Conte. Ci sono delle gerarchie, ma tutti hanno dato il loro contributo. Sicuramente, questo scudetto è stata una grande prodezza di Conte, che ha ribaltato il campionato. Non credo che l'Inter abbia la rosa migliore, forse la Juventus ha qualcosa in più. Ma in campo non vanno i conti e gli stipendi. E Conte ha fatto la differenza".