Marani: “Inter? L’anno scorso partì male, poi superò il momento. Col Napoli…”

Le considerazioni del giornalista a proposito dei nerazzurri a pochi giorni dal delicato impegno di campionato al Meazza

Matteo Marani, ospite di Sky Sport, ha parlato di Inter-Napoli in programma domenica a San Siro. Queste le sue considerazioni: "Per il Napoli sarebbe un grande atto di forza vincere al Meazza. Gli azzurri sono nettamente la squadra più forte in questo momento. L'anno scorso l'Inter partì malissimo ma riuscì a superare quel momento. Dovessero però i nerazzurri perdere ulteriore terreno, questo risulterebbe fatale".