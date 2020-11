Marani: “Inter e Conte insieme, non ci sono alternative. Il dubbio è su una parola”

Matteo Marani, giornalista di Skysport, ha analizzato la sfida tra Sassuolo e Inter prima del fischio d’inizio. «Non ho dubbi sul fatto che si continui con Conte, non c’è alternativa per nessuna delle due parti. Per l’allenatore che non avrebbe in questo momento alternative a quel livello. Il mondo è cambiato nell’ultimo anno anche per tutti i tecnici. E l’Inter non può mandare via l’allenatore per questioni economiche. Ma è il più bravo per affidare a vincere. Quello che non capisco in questo momento è la parola percorso. Ne parlano tutti i dirigenti di una squadra che deve arrivare a vincere. Ma mi chiedo che Inter abbia trovato quando l’allenatore è arrivato. Ma veramente era così indietro l’Inter di Spalletti? Era terza e aveva fatto gli stessi punti dell’Atalanta. Questo percorso, mettiamoci d’accordo. Non è arrivato per fare un percorso ma per portare l’Inter a vincere», ha detto. Poi ha anche aggiunto:

«Mi aspetto una grande risposta dell’Inter. Ci sono degli elementi a favore: il Sassuolo ha vinto partite fuori casa, ma una sola tra le mura amiche. I nerazzurri fanno sempre meglio in trasferta per atteggiamento. Deve mettere a posto la difesa. Il numero dei gol incassati è raddoppiato. 1.7 gol incassati a partiti. Sono numeri freddi ma dicono molto».

(Fonte: SS24)