Marani: “Inter molto al di là delle attese, forse fin troppo. Inzaghi si dimostra…”

Così il noto giornalista Matteo Marani ha parlato a Sky Sport della vittoria di ieri della Coppa Italia contro la Juve: “L’Inter è andata molto al di là delle attese, forse fin troppo. A gennaio per tutti aveva già vinto il campionato, troppo presto. Ma intanto due coppe le ha vinte, ieri ha battuto lui Allegri. Inzaghi si dimostra un allenatore valido, ieri coi cambi ha vinto la partita. L’Inter in campionato è in linea, è il Milan che è al di sopra delle aspettative”.