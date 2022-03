Marani: “Inter molto stanca, momento di flessione. Inzaghi rispetto a Conte…”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Matteo Marani ha parlato così del pareggio dell’Inter di ieri contro il Torino

Due vittorie in otto partite per l'Inter, con Venezia e Salernitana, che sono in fondo alla classifica. Il momento è molto complicato, la squadra molto stanca. Ci sono insostituibili, Brozovic su tutti, sicuramente ora l'Inter potrà riposarsi di più senza coppe. Ieri è girata bene, il rigore era clamoroso. Grida vendetta quell'episodio, un doppio errore di arbitro e Var non comprensibile e giustificabile.

L’Inter ha avuto un momento di difficoltà adesso, la flessione c’è stata. Il Milan delle quattro davanti non ha mai avuto un lungo periodo di crisi e l’Inter lo sta passando ora. La partita con la Fiorentina è molto complicata e non è nemmeno scontato il recupero col Bologna. Dzeko preservato ad Anfield? Penso l’Inter abbia fatto bene come scelta, non la critico. Inzaghi sta facendo ottime scelte. Lui non è abituato come Conte a stare in testa, c’è pressione. L’Inter poi si è stancata molto nel gioco corale di Inzaghi. Rispetto al gioco dell’anno scorso, questa squadra spende più energie e non è la miglior difesa del campionato”.