Marani: “Inter imprecisa davanti e dietro fa errori troppo gravi. I nerazzurri hanno…”

Al termine di Inter-Parma, Matteo Marani ha commentato la gara dei nerazzurri. Questa l’analisi del giornalista sul pareggio del Meazza: “L’anno scorso Lukaku è mancato in due partite e l’Inter le ha vinte e questo sta acuendo i limiti di questa squadra. Oggi ha sbagliato molto de Vrij che è un giocatore che ha fatto la differenza, ha sbagliato Lautaro. Secondo me in questa Inter due o tre giocatori più importanti sono imprecisi. Arriva fino al limite dell’area o sbaglia il passaggio, o spreca l’occasione o non è molto lucida. L’Inter ha tirato 25 volte contro i 5 del Parma, è una mole dominante che non trova traduzione perché è imprecisa quando è vicina alla porta e dietro fa errori troppo gravi. Eriksen oggi purtroppo non è riuscito a incidere, l’occasione era grande per fare la differenza. L’Inter ha avuto assenze nei momenti chiavi, ha avuto un calendario molto difficile“.

(Sky Sport)